وزير نظامي : ” السوريون يفكرون بالمكدوس و مستلزمات المدارس ” !

قال وزير التموين في حكومة بشار الأسد، عبد الله الغربي، إن الأسعار خلال أيام عيد الأضحى ستكون مستقرة ولن يكون هناك ارتفاع بأي مواد من السلع والخضراوات.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن الغربي قوله إن “إقبال الناس على الأسواق للتحضير للعيد عادية وإنهم حالياً يفكرون في المكدوس ومستلزمات المدارس”.

وأكد الغربي أن هناك انخفاضاً في أسعار الخضراوات والفواكه في العام الحالي، وأن عجلة الإنتاج في سورية بدأت مشيراً إلى أن معامل حلب بدأت بالإقلاع ومن ثم المنافسة بين هذه المعامل والموجودة في دمشق بدأت.