وكالة : اشتباكات بين الأسايش الكردية و ميليشيات النظام المسيحية في القامشلي ( فيديو )

وكالة : اشتباكات بين الأسايش الكردية و ميليشيات النظام المسيحية في القامشلي ( فيديو )

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن مدينة القامشلي شهدت مساء يوم الخميس، اندلاع اشتباك بين الشرطة الكردية (الاسايش) ومقاتلي قوات “السوتورو” التابعة للنظام.

ونقلت عن “مصدر أمني سوري” في مدينة القامشلي أن ”اشتباك وقع مساء الخميس بين مجموعة عناصر من قوات (السوتورو) وحاجز يتبع للأسايش في حي الوسطى وسط مدينة القامشلي”.

وأضاف المصدر أن الاشتباك أدى إلى إصابة عنصرين من السوتورو وعدد من عناصر الأسايش، مشيراً إلى بذل جهود حاليا في مدينة القامشلي لأجل تهدئة الموقف والسيطرة عليه.

ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى لم تسمها أن ثلاثة قتلى سقطوا في الاشتباك، بينهم عنصر من السوتورو واثنان من الاسايش وإصابة خمسة اخرين وانتهت بتدخل قوات النظام للفصل بين الطرفين.

وقوات السوتورو هي مجموعة مسلحة عناصرها من مسيحي مدينة القامشلي وتتبع للدفاع الوطني النظامي.

كما توجد مجموعات مسيحية مسلحة اخرى تقاتل الى جانب الوحدات الكردية وهي المجلس السرياني المسيحي (وحدات حماية الشعب المسيحي) وينتشر عناصره في مدن تل تمر القامشلي والمالكية والقحطانية شمال محافظة الحسكة.