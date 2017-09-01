يوفنتوس يرفض طلب برشلونة الأخير لضم باولو ديبالا

كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي برشلونة يسابق الزمن من أجل تغطية الثغرات الموجودة في الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع لاعبين جدد قبل أن يغلق سوق الانتقالات في أوروبا أبوابه خلال الساعات المقبلة.

ورغم حرصه الكبير على إتمام صفقات جديدة وتقديمه لعروض مالية ضخمة، يواجه النادي الكاتالوني العديد من المعوقات والردود السلبية فيما يتعلق برغباته في سوق الانتقالات، إذ أكدت الصحيفة الإسبانية أن آخر رفض تلقاه برشلونة كان من قبل يوفنتوس الإيطالي بشأن اهتمام الأول بضم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإيطالي رفض مبلغ 160 مليون يورو مقابل تخليه عن النجم الأرجنتيني لصالح برشلونة.

وأوضحت آس أن مسؤولي الناديين عقدوا اجتماعاً اول أمس الأربعاء، وتضمن الاجتماع لقاء على مستوى القمة بين جوسيب ماريا بارتوميو وأندريا أنييلي رئيسي برشلونة ويوفنتوس على الترتيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة عرض، بالإضافة إلى العرض المالي الكبير، انتقال أليكس فيدال إلى يوفنتوس، إلا أن النادي الإيطالي تمسك بقوة بلاعبه الأرجنتيني وأكد أنه لن يتركه يرحل خارج أسوار تورينو. ( DPA )