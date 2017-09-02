ألمانيا : تراجع شعبية ميركل و شولتس .. و الأولى ستتفوق في المناظرة التلفزيونية المرتقبة

أشار استطلاع للرأي، الخميس، أن أغلبية الألمان يتوقعون فوز ميركل في مناظرة تلفزيونية يوم الأحد المقبل.

وقال برنامج “دويتشلاند ترند” (الاتجاه في ألمانيا) ،الذي تبثه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، إن 64 % من الألمان يعتقدون أن ميركل ستثبت تفوقها على متحديها مارتن شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأفاد البرنامج أن 17 % فقط من الألمان يعتقدون أن شولتس سيبدو بصورة أفضل من ميركل، يتقابل المرشحان لمنصب المستشارية في الثامنة والربع من مساء يوم الأحد المقبل في مناظرة تلفزيونية بشأن انتخابات البرلمان الألماني المقبلة.

في هذا الإطار فقد كلا المرشحين الكثير من التأييد، حيث أثبت الاستطلاع أن 49% فقط من المشاركين في الاستفتاء سيختارون ميركل، لو أن هناك انتخابات مباشرة من الشعب الألماني لمنصب المستشار، وهو ما يقل عن النسبة التي حققتها في استطلاع أول الشهر الجاري بثلاث نقاط. في المقابل سيحصل شولتس على نسبة 26% من المشاركين، مع وجود نفس الشروط بتراجع أربع درجات عن استطلاع أول الشهر.

من جانبه تحسن أداء حزب البديل من أجل ألمانيا ليحصل على نسبة 10%، فيما ظل حزب اليسار عند نسبة 9%، كما ظل كل من الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر عند نسبة 8% لكليهما. (DPA)