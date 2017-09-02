ألمانيا : شرطة كولن تبحث عن شابين اعتديا بالضرب على رجل طالبهما بالتوقف عن الشغب داخل قطار ! ( صور )

ألمانيا : شرطة كولن تبحث عن شابين اعتديا بالضرب على رجل طالبهما بالتوقف عن الشغب داخل قطار ! ( صور )

تبحث الشرطة الألمانية عن رجلين اعتديا على رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، داخل قطار، في مدينة كولن.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، الأربعاء الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن راكبين كانا يثيران الشغب داخل قطار النقل الداخلي رقم 1، حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء، وعندما طلب منهما الرجل الثلاثيني أن يكفا عن الشغب، هاجماه بعنف، وتسببا له بإصابة، وتمكنت كاميرا المراقبة من التقاط صورة لهما، في حي ميرهايم.

ووفقاً للشهادات، فقد قدر عمر المشتبه فيه الأول بـ 14 عاماً، طوله 1,80 تقريباً، والآخر بين 20 إلى 25 عاماً، وكلاهما شعرهما داكن، وكذلك يرتديان ملابس داكنة، ويتحدثان الألمانية بطريقة سيئة.

وطلبت الشرطة الجنائية ممن يملك معلومات عن المشتبه بهما، اللذين ظهرا في الصورتين، الاتصال على الرقم 02212290.