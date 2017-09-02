ألمانيا : نحاتون يبنون أعلى قلعة رملية في العالم

باستخدام ما يقرب من أربعة آلاف طن من الرمال وبأيادي 19 نحاتاً، انتصبت أعلى قلعة رملية في العالم بارتفاع 16.68 متر وهي تحمل رموزاً عالمية شهيرة.

وقضى فريق العمل أكثر من ثلاثة أسابيع في مدينة دويسبورغ غربي ألمانيا، لإتمام العمل الفني الذي شمل مجسماً رملياً لـ «أبو الهول» وجسر ريالتو الشهير في البندقية وقبر إلفيس بريسلي.

وصدق مسؤول من موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية، أول أمس (الجمعة) على حصول القلعة المبنية في ألمانيا على اللقب بعدما كسرت الرقم القياسي السابق المسجل باسم قلعة رملية كانت نصباً تذكارياً للسلام العالمي وبنيت على أحد شواطئ الهند في شباط (فبراير) وبلغ ارتفاعها 14.84 متر.

وفشلت محاولة الفريق في تحطيم الرقم القياسي العالمي العام الماضي، ما دفعه إلى تغيير نوعية الرمال المستخدمة هذا العام وضغطها بأسلوب مختلف.

وتابع السكان المحليون بحماسة، المشروع وهو يكتمل شيئاً فشيئاً على مدى أسابيع. (REUTERS)