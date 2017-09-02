إنييستا يتحدث عن موهبة ريـال مدريد ماركو أسينسيو

أشاد لاعب وسط منتخب #إسبانيا لكرة القدم وقائده، #أندريس_إنييستا، بإمكانيات #ماركو_أسينسيو ، دون أن يبدو عليه المفاجأة من المستوى الذي يقدمه مع ريال مدريد، مؤكداً أنه لاعب مختلف ولا يزال أمامه الكثير ليتعلمه.

وقال إنييستا خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة إيطاليا اليوم السبت في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 إن “حقيقة تواجد ماركو هنا في المنتخب تتحدث عن نفسها.. هو لاعب صغير، ولكن مما تابعناه وعرفناه عن مستواه حتى يومنا هذا، لا يفاجئنا واقع أن بإمكانه أن يكون مهما في فريق مثل الريال أو أن يكون في المنتخب”.

وأضاف أن “أداءه سيشكل الفارق ولكنه لاعب مختلف لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه.. من المفرح في كرة القدم الإسبانية أن يكون للاعب بهذا المستوى وفي هذا السن الصغير مثل هذه الأهمية”.

وتابع القائد المخضرم: “من المهم أن يساعده اللاعبون حوله على تنمية هذا الشعور وعلى أن يتطور، ولنستمتع بأدائه مع المنتخب”. ( EFE )