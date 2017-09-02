الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً مع باريس سان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن فتحه تحقيقا رسميا بشأن إنفاق نادي #باريس_سان_جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان: “سيركز التحقيق على مدى التزام النادي بمتطلبات التوازن بين الدخل والإنفاق، خاصة في ضوء أنشطة الانتقال الأخيرة له”.

وتعاقد سان جيرمان مع المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، وأعلن الخميس رسميا عن استعارة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو مع خيار شراء يقدر بـ180 مليون يورو.

وأقر الاتحاد الأوروبي قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى عام 2010 بقرار من رئيسة انذاك الفرنسي ميشال بلاتيني، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية. وبين العامين 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية أن تحقق خسائر لا تتجاوز 45 مليون يورو. وانخفض هذا المبلغ إلى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي حتى 2018.

ويستثنى من هذا السقف كل ما تنفقه الأندية في مجال الاستثمار في الملاعب، مراكز التدريب، تنمية المواهب الشابة وكرة القدم النسائية، نظرا إلى رغبة الـ “ويفا” في تعزيز هذه المجالات.

ويشدد الاتحاد على أن قواعد اللعب المالي النظيف تهدف إلى “تحسين الوضع المالي العام لأندية كرة القدم الأوروبية”.

وسبق لأندية عدة أن خالفت هذه القواعد في الأعوام الماضية، ومنها باريس سان جيرمان نفسه، إلا أن حالات المعاقبة بالمنع الكامل من خوض المنافسات الأوروبية كانت نادرة.

وفرضت على سان جيرمان ومانشستر سيتي الانكليزي غرامات وصلت إلى 60 مليون يورو (تم تعليق 40 مليونا منها) في العام 2014، وتم تقليص عدد لاعبيه الذين يحق لهم المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 25 لاعبا الى 21.

لكن بموجب النص القانوني، يمكن للعقوبات أن تكون أقسى في حال حصول مخالفات جدية للقواعد، وقد تصل الى حد “الاقصاء من المسابقات” او “سحب ألقاب أو جوائز”. ( reuters )