سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 2 \ 9 \ 2017
سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 2 \ 9 \ 2017
الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.
قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|18800
|الدولار
|
516
|518
|اليورو
|
612
|616
|الليرة التركية
|148
|150
|الدرهم الإماراتي
|141
|142
|الليرة اللبنانية
|0.343
|0.345
|الريال السعودي
|138
|139
|الدينار الأردني
|731
|735
شاهد أيضاً ↓
ما هو مستقبل الليرة السورية بعد انتهاء الحرب ؟
تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الـ 2000 الجديدة
تاريخ الليرة السورية
تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
قيم الخبر