الممثلة دنيا سمير غانم و شقيقتها إيمي تؤديان مناسك الحج

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانتين المصريتين دنيا و إيمي سمير غانم بالإضافة إلى زوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان أثناء تأديتهم لمناسك الحج بملابس الإحرام.

ونشرت صور منفردة للفنانين أثناء تواجدهما بالأراضي المقدسة، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وعلقت إيمي سمير غانم على صورتها أثناء تأديتها لمناسك الحج قائلة “كل سنة وانتو طيبين”، أما شقيقتها دنيا فعلقت على صورها “ربنا يتقبل مننا، دعيتلكم كلكم زي ما بتدعولي”.

وكانت دنيا وإيمي قدتواجدتا مع حسن الرداد ورامي رضوان مؤخرًا في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يعود الرداد لاستكمال تصوير فيلمه الجديد “عقدة الخواجة” خلال الأيام المقبلة وفقا لمجلة “هيا”.