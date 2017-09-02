باريس سان جيرمان يرد على اتهامات ” يويفا “

أعلن نادي #باريس_سان_جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أنه شعر بالدهشة من قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بفتح تحقيق رسمي في أنشطته الأخيرة في سوق الانتقالات، مؤكداً أنه يحترم قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضاف سان جيرمان في بيان: “يشعر النادي بالدهشة من مثل هذا القرار في ظل إبقائه للجهات المسؤولة عن متابعة قواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي، على علم بتأثير كافة صفقات الانتقال التي أبرمت هذا الصيف على الرغم من أنه ليس ملزماً للقيام بذلك”. ( reuters )