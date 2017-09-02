بالفيديو .. السفير البريطاني في مصر يتعلم طهي ” الفتة ” بالعيد !

نشر جون كاسن، السفير البريطاني في #مصر فيديو له وهو يحاول طهي وعمل #الفتة ، إحدى الوجبات المعروفة لدى المصريين في عيد الأضحى.

وقال السفير في تعليقه على الفيديو الذي نشرته صفحة السفارة في القاهرة، إنه كل عام يتعلم شيئا جديدا عن مصر، ويكتشف تقاليد ومواهب ووجبات جديدة.

وذكرت السفارة أن السفير ارتدى زي الطهاة وتعلم طريقة عمل خلطة الفتة وكيفية صنعها على يد الشيف أحمد. وقدم السفير التهنئة بالعيد لجميع المصريين والمسلمين.