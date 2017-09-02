ترامب يستضيف اجتماعاً لزعماء العالم في 18 سبتمبر بشأن إصلاح الأمم المتحدة

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كثيرا ما ينتقد الأمم المتحدة، إلى حشد دعم عالمي لإصلاح المنظمة الدولية عندما يستضيف اجتماعا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 18 من سبتمبر/ أيلول، قبل يوم من خطاب رسمي سيلقيه في المنظمة التي تضم 193 عضوا.

وتقول مسودة إعلان سياسي، اليوم الجمعة، إن الدعوة لحضور الاجتماع مع ترامب ستقتصر على الدول التي توقع على إعلان سياسي من 10 نقاط صاغته الولايات المتحدة يدعم جهود الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش “لبدء إصلاحات فعالة وجادة”.

وشكا ترامب من أن حصة الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة غير عادلة وسعى إلى خفض التمويل للمنظمة التي وصفها بأنها “ناد يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتا طيبا”.

غير أن ترامب، الذي تولى السلطة في يناير/ كانون الثاني، وصف التمويل الأمريكي بعد ذلك بأنه زهيد إذا ما قورن بالدور المهم للمنظمة.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يتحدث ترامب وغوتيريش، الذي تولى أيضا منصبه في يناير/ كانون الثاني، وسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في اجتماع الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول.

وتقول مسودة الإعلان السياسي “إننا ندعم الأمين العام في إجراء تغييرات ملموسة في نظام الأمم المتحدة من أجل تحسين نشاطها بخصوص الاستجابة للعمليات الإنسانية والتنمية ومساندة مبادرات السلام”.

وتضيف قائلة “نلتزم بتقليص الازدواجية والتكرار والتداخل في التفويض بما في ذلك بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة”. (REUTERS)