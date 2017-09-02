تركيا : وفاة شابين سوريين غرقاً في بحيرة ( فيديو )

توفي يوم الخميس (31/8) شابان سوريان غرقاً في مقاطعة غولباشو التابعة لمحافظة أديامان، جنوبي تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عائلتي الشابين محمد المحمد، و محمد مهدي، كانتا في نزهة بالقرب من بحيرة غولياشو، وقد دفعت درجات الحرارة المرتفعة الشابين للسباحة في البحيرة.

وأضافت أن صراخ العائلتين عند فقدانهم أثر الشابين في المياه، دفع الأتراك المتواجدين في المنطقة للاتصال بالشرطة والإسعاف.

وحضرت فرق الإنقاذ، إلا أنها لم تنجح بالعثور عليهما، (AksAlser.com) ما دفعهم للاستعانة بفرقة الغوص التابعة لمديرية الأمن العام.

وتمكنت فرقة الغوض بعد ساعات من البحث، من انتشال جثتي الشابين، وتم إرسال الجثتين لمستشفى غولياشو الحكومي.