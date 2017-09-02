حمص : شجار بين أطفال على ” دور خبز ” ينتهي بجريمة قتل !

حمص : شجار بين أطفال على ” دور خبز ” ينتهي بجريمة قتل !

قالت وسائل إعلام موالية، إن مدينة حمص شهدت أول أيام عيد الأضحى (الجمعة)، جريمة قتل، حيث طعن شخص شخصاً آخر بسبب “دور الخبز”.

ونقل الإعلام الموالي أن “دورية يرأسها رئيس قسم البياضة ألقت القبض على نوري محمد العباس (20 عاماً)، وذلك بسبب إقدامه على قتل محمود العباس (19 عاماً)، في حي دير بعلبة”.

وكان سبب الجريمة خلاف بين أطفال يقفون على دور الخبز في “فرن دير بعلبة”، وتطور الخلاف لمشاجرة تدخل فيها الشبان، وأسفرت عن قيام الجاني بطعن قريبه بسكين، الأمر الذي أدى لوفاته”.

وأشارت المصادر الموالية إلى أن قسم شرطة البياضة اعتقل 5 شبان آخرين شاركوا بالمشاجرة.