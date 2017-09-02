دييغو كوستا باق في تشيلسي رغماً عن أنف كونتي !

أكدت تقارير بريطانية، أن المفاوضات بين #تشيلسي الإنكليزي و #أتلتيكو_مدريد الإسباني حول دييغو كوستا لم تنتهي بالشكل المطلوب، مما يعني بقاء الأخير في صفوف “البلوز” لموسم آخر.

وكان مدرب “البلوز”، الإيطالي أنطونيو كونتي، قال للاعب الإسباني بأنه لم يعد يرغب بخدماته بعد نهاية الموسم الماضي، عبر رسالة هاتفية، الأمر الذي أغضب كوستا، وحفزه على الرحيل.

وأكد كوستا رغبته في العودة إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، واللعب تحت إمرة الأرجنتيني دييغو سيميوني، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلا أن فشل المفاوضات مع تشيلسي وضع اللاعب الإسباني تحت واقع مر، وهو استكمال الموسم الحالي تحت أمرة المدرب الذي انتقده بشدة.

ولن يكون المدرب الإيطالي سعيداً أيضاً ببقاءه في تشيلسي، بعد الكلمات الجارحة التي تلقاها من الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن كوستا تم إدراجه في قائمة تشيلسي للموسم المقبل، والتي تتكون من 25 لاعباً.