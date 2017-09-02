رسمياً .. ” آبل ” تحدد تاريخ الكشف عن أجهزتها الجديدة

حددت شركة ” #آبل ” تاريخ 12 أيلول لتعلن عن أحد أبرز منتجاتها الجديدة في سنوات.

وتعتزم الشركة تقديم ثلاثة طرازات جديدة من أجهزة “آيفون”، ونسخة من جهاز تلفزيون “آبل” الذي يمكنه بث أعلى جودة، وإصدار جديد من ساعة “آبل” التي يمكنها الاتصال بشبكات البيانات الخلوية “LTE”، وفقا لما نقلته النشرة اللبنانية عن “بلومبرغ”.

وقالت الشركة ان هذا الحدث سيكون الاول في حرم “آبل بارك” الجديد فى كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، في المسرح الذي يحمل اسم المؤسس المشارك للشركة ستيف جوبز.