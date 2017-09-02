ضابط شرطة أمريكي يفقد عمله إثر تصريحات عنصرية

أعلن ضابط شرطة من جورجيا بالولايات المتحدة كان مهددا بالطرد من عمله اثر تصويره وهو يدلي بتصريحات عنصرية، إنه قرر التقاعد، بحسب ما اوردت صحف محلية الجمعة.

وأظهر فيديو اللفتنانت غريغ ابوت وهو يقول لامرأة خائفة كانت جالسة في سيارة تم توقيفها انه ليس عليها ان تخاف “فنحن لا نقتل الا السود”.

وقالت المراة للضابط انها لا تقوى على تحريك يدها من شدة الخوف للامساك بهاتفها لانها شاهدت “الكثير من فيديوهات الشرطيين”.

ورد عليها الضابط في الفيديو الذي صورته بكاميرتها في يوليو/تموز عام 2016 “لكنك لست سوداء البشرة تذكري نحن لا نقتل الا السود”.

وبث الفيديو الذي تزامنت فترة تصويره مع توتر عرقي اثر مقتل رجل اسود في سيارته بيد الشرطة، هذا الاسبوع عبر قناة محلية.

وقال مايك ريجستر مسؤول الشرطة في المنطقة التي شهدت الواقعة ان الضابط سيستبعد من سلك الشرطة لانه “لا مكان لمثل هذه التعليقات في تطبيق القانون” واصفا ما قاله الضابط بانه “امر لا يغتفر وغير لائق”.

وبالتوازي مع ذلك قالت صحيفة اتلانتا جورنال ان الضابط ابوت اعلن في بريد الكتروني انه سيتقاعد بعد نحو 30 عاما من الخدمة. (AFP)