كوريا الجنوبية : لاجئ سوري يحاول الانتحار بسبب صعوبة زواجه من حبيبته المغربية !

قالت وكالة “يونهاب” الكورية، إن الشرطة أنقذت لاجئاً سوريا شابا حاول الانتحار في جسر، بسبب صعوبة الزواج من امرأة مغربية مقيمة غير شرعية، في كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الشرطة في مدينة بوسان، جنوب البلاد يوم الجمعة إنها تلقت بلاغا من رجل أجنبي في الساعة 11:16 مساء يوم أمس الخميس قال فيه إنه سيقوم بالانتحار بالقفز من جسر، ويريد أن يموت.

وذكرت الشرطة أن الرجل الأجنبي هو لاجئ سوري شاب (21 سنة) وصل إلى كوريا الجنوبية في مايو العام الماضي.

وهرعت قوات الشرطة للإمساك بالرجل وإنقاذه حيث وجدته معلقا على حافة الجسر لمدة تتراوح بين 3 – 5 دقائق وقامت بوضع حصيرة هواء تحته ليسقط عليها .

وأضافت أنه يعمل بأجر يومي، وتعرف على امرأة مقيمة غير شرعية من المغرب، واستفسر من مكتب الهجرة بشأن الزواج منها، غير أن المكتب أجابه بأنه لا يستطيع الزواج من امرأة مقيمة غير شرعية، مما جعله يشعر بالإحباط .

وقال مسؤول في الشرطة، إن الشاب السوري ذكر أن حبيبته أصبحت مقيمة غير شرعية بسبب تجاوزها فترة الإقامة المسموح بها، وأنه لا يستطيع العيش معها بدون عقد شرعي لأن ذلك مخالف للدين الإسلامي والعرف.