كيف تحمي نفسك من أضرار شوي الطعام ؟

يحظى الشوي على الفحم بشعبية بفضل نكهته، وارتباطه بالمناسبات والأجواء الاحتفالية، كما أن توصيات التغذية الصحية تحث على الشوي باعتباره أفضل من القلي، ولأنه يساعد على تخليص الطعام من بعض الدهون. لكن هناك يمكن أن تسبب الأطعمة المشوية السرطان للإنسان؟

تحتوي الأطعمة المشوية، بما في ذلك المطبوخة على موقد الفحم، على نسبة أقل من الدهون مقارنة بالأطعمة المقلية وأيضاً المسلوقة. إلى جانب أن نهكة الأطعمة المشوية أفضل.

وبشكل عام، تُنتج الأطعمة المطبوخة على درجة حرارة عالية مادة تُعرف باسم “أمينات هيتروسايكل” وهي مادة أثبتت التجارب المختبرية أنها تُسبب السرطان للحيوان، وتُنتجها الأطعمة المشوية على شواية الفحم؛ وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، لكن ليس معروفاً إذا ما كانت تسبب السرطان للإنسان.

وبحسب أبحاث لجامعة بنسلفانيا من غير المرجح أن تسبب الأطعمة المشوية مشاكل صحية، لأن النسب الضئيلة من مادة “أمينات هيتروسايكل” تؤذي حياة الإنسان، علماً بأنها تُنتج أثناء طهي الطعام مسلوقاً أو مقلياً أيضاً.

أضرار الفحم. يمكن أن يكون الشوي على الفحم خطيراً إذا لم يُنفّذ بالطريقة الصحيحة، مثلاً عند استخدام بنزين أكثر من اللازم لإشعال الفحم، أو استخدام موقد الفحم في مكان مغلق؛ فقد يؤدي ذلك إلى التسمم بأول أكسيد الكربون.

وتوصي أبحاث من جامعة فرجينيا بشوي الخضار وقطع صغيرة من اللحوم على الفحم لفترات قصيرة من الوقت، لتقليل الكمية المُنتَجَة من مادة “أمينات هيتروسكايل”.

الوقاية من أضرار الشوي. من الخطوات التي تقلل الأضرار الناتجة عن الشوي على الفحم نقع اللحوم قبل طهيها، كذلك تتبيل اللحوم بالليمون (الحامض) والثوم والبهارات وتقليل كمية الدهون التي تحتوي عليها.

من الواجب أيضاً تنظيف موقد الشواء بعد استخدامه لمنع تراكم المواد الكيميائية التي قد تنتقل إلى الطعام عند استخدامه في مرة تالية.