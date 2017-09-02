مئات العلماء يجتمعون في مكان واحد و يدخلون ” موسوعة غينيس “

مئات العلماء يجتمعون في مكان واحد و يدخلون ” موسوعة غينيس “

احتفلت شركة أوسانا هيلث سينسز بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها من خلال حشد أكبر عدد من الأشخاص الذين يرتدون ملابس خاصة بالعلماء.

وصل 893 شخصاً يرتدون ملابس مختبرات بيضاء إلى المؤتمر الدولي السنوي للشركة في مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية لتحقيق رقم قياسي عالمي، ودخول #موسوعة_غينيس تحت لقب “أكبر تجمع للأشخاص الذين يرتدون زي العلماء”

وقال دان ماكوجا، المتحدث باسم موسوعة غينيس للأرقام القياسية: “تحتفل شركة أوسانا هذا العام يوبيلها الفضي عبر تحقيق رقم قياسي عالمي جديد، ونجحت في دخول سجل غينيس بلقب أكبر تجمع للشخاص الذين يرتدون زي العلماء، وذلك تحية للشركة التي قدمت إنجازات علمية هامة، ولمؤسسها الدكتور مايرون وينتز”.

وطُلب من المشاركين في هذه التظاهرة الهامة، ارتداء معطف مختبر أبيض ونظارات واقية وحيازة أنبوب اختبار، كشرط أساسي لقبول مشاركتهم.

من الجدير بالذكر بأن عدد العلماء المشاركين في الحدث، فاق عدد المشاركين في الفعالية السابقة الذي بلغ 489 مشاركاً.