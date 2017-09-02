متزوج من سورية و يتقن العربية و يحب غوار .. أبو كيفن السويدي يصبح حديث السوريين على فيسبوك ( فيديو )

متزوج من سورية و يتقن العربية و يحب غوار .. أبو كيفن السويدي يصبح حديث السوريين على فيسبوك ( فيديو )

تحول حارس أمني سويدي، خلال فترة قصيرة، لشخصية مشهورة يعرفها معظم السوريين في السويد خصوصاً وأوروبا عموماً، بعد أن انتشر له مقطع مصور وهو يتكلم اللغة العربية.

البداية كانت قبل أيام، في السادس والعشرين من آب الماضي، عندما نشرت صفحة “الواقع السويدي”، وهي صفحة إخبارية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعاً مصوراً يظهر أحد المشرفين عليها وهو يتحدث مع رجل أمن سويدي، تبين أنه يجيد اللغة العربية.

وظهر السويدي وهو يتكلم بلغة عربية مقبولة، وعرف عن نفسه باسم “أبو كيفن”، لافتاً إلى أنه متزوج من سيدة سورية، منذ فترة طويلة.

وقال أبو كيفين إنه تعلم اللغة العربية عن طريق متابعة المسلسلات، مشيراً إلى أنه يفضل “غوار الطوشة”، وأظهر لمحدثه وشماً على ساعده باللغة العربية، لأسماء ابنه وابنته (ساندي وكيفين).

وبعد نشر الصفحة للفيديو، أصبح أبو كيفين، بلهجته الطريفة حديث السوريين عبر مواقع التواصل، (AksAlser.com) وانتشر المقطع المصور على نحو واسع.

ودفع انتشار المقطع مشرف الصفحة لتسجيل فيديو آخر في اليوم التالي، قال فيه لأبو كيفن إن المتابعين أعجبوا به، ليرد الأخير بأنه يعرف سوريا جيداً، وقد سبه له وأن زار القامشلي وحلب ودمشق.

يذكر أن أحد الإحصائيات تشير إلى أن السوريين باتوا ثاني أكبر جالية في السويد، بعد الجالية الفنلندية.