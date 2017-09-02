مجلة ” فوربس ” تنشر تصنيف أغنى الأسر في روسيا

تصدرت أسرة غوتسيرييف قائمة أغنى الأسر الروسية بحسب مجلة “فوربس”، بثروة إجمالية بلغت 9.91 مليار دولار.

وتصدرت الأسرة التصنيف بعد أن انضم إليها ابن ميخائيل غوتسيرييف، سعيد، بثورته التي تصل إلى 770 مليون دولار، وابن عمه بيلان أوجاخوف، بثروة تقدر بـ40 مليون دولار.

يذكر أن عميد الأسرة الملياردير، ميخائيل غوتسيرييف، يمتلك أسهما في شركتي النفط “روس نفط” و”نفتيس”، فضلا عن أسهم في شبكات المتاجر “سافمار” و”أم فيديو” و”ألدورادو”.

أما ابنه سعيد غوتسيرييف فهو صاحب جزء من أسهم شركتي النفط المذكورتين. وقال ميخائيل غوتسيرييف إنه يتمنى أن يتولى ابن عمه بيلان أوجاخوف في المستقبل إدارة شبكة المتاجر “سافمار”.

هذا واحتلت أسرة روتنبيرف التي تضم الشقيقين أركادي وبوريس وأبناءهما المرتبة الثانية في قائمة أغنى الأسر الروسية، حيث تقدر ثروة الأسرة حسب “فوربس” بـ4.2 مليار دولار.

وتحتل أسرة الشقيقين دميتري وأليكسي أنانيف المرتبة الثالثة في القائمة بثروة بلغت 2.7 مليار دولار.

أما أسرة أبناء أول رئيس لجمهورية تترستان الروسية أيرات وراديك وتيمور شايمييف فتأتي في المرتبة الرابعة في القائمة بثروتها البالغة 1.75 مليار دولار.

يذكر أن الملياردير ميخائيل غوتسيرييف يعتبر نفسه شاعرا محترفا. وقد ألف كلمات شعرية لأغان قدمها مشاهير المسرح الغنائي الروسي مثل فيليب كيركوروف، ستاس ميخايلوف، ويوسف كوبزون، وألكسندر بوينوف ولايما فايكوله وغيرهم. (RT)