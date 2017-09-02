مطاعم ” بيرغر كينغ ” تقدم وجبات مجانية لموظفين فقدوا عملهم

اتبعت سلسلة مطاعم #بيرغر_كينغ للوجبات السريعة سياسة جديدة بخصوص الموظفين الذين يتم طردهم من العمل، لتخفيف وطأة خسارتهم لعملهم عبر تقديم وجبات مجانية لهم.

وقالت السلسة في بيان لها، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “إن التعرض للطرد من العمل أمر صعب ومؤلم، لذا قررنا أن نقدم وجبات مجانية للموظفين الذين يتعرضون للطرد من العمل كنوع من المواساة لهم”.

وصرح ناطق باسم سلسلة المطاعم الشهيرة بأن الأشخاص الذين خسروا وظائفهم مؤخراً، يمكنهم التسجيل للحصول على رسالة وكوبون مجاني يخولهم طلب وجبات مجانية من بيرغر كينغ.

وأضاف الناطق بأن على الأشخاص الذين تعرضوا للطرد من عملهم مؤخراً، أن ينشروا رسالة على موقع لينكد إن الإلكتروني، يصرحون فيها بأنهم تعرضوا للطرد وأنهم يرغبون بوجبات مجانية من بيرغر كينغ.