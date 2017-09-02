مغن إيراني يضع شرطاً غريباً للنساء الراغبات في حضور حفلاته

وضع مغني الراب الإيراني الشهير “أمير تتلو”، شرطاً للسماح للنساء بحضور الحفلات الموسيقية التي يحييها، وهو ارتداء الشادور، الأمر الذي أثار موجة انتقادات من طرف مجموعة من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وقال أمير تتلو في حسابه: “أنا اشترط على النساء اللاتي يردن الحضور للحفلات الموسيقية التي أقوم بها ارتداء الشادور، وهذا الأمر ليس له علاقة بالدين وقانون البلاد، وإنما قضية شخصية أنا أؤمن بها”.

وأضاف مغني الراب الإيراني البارز، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز “أنه لن يسمح من الآن فصاعداً لأي فتاة أن تشارك في حفلاته الموسيقية من دون ارتداء الشادور”.

والشادور، هو عباءة تغطي المرأة من الرأس لأطراف القدم ولا يكشف إلا وجهها، ولم تعد المرأة الإيرانية تلتزم به في الوقت الحالي وأصبح الأمر يقتصر على ارتداء الحجاب.

وعلق ناشطون رفضاً لقرار المطرب أمير تتلو، معتبرين أن “تتلو أصبح منذ الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في 19 من مايو الماضي، ضمن معسكر المتشددين”.

وأعلن المطرب أمير تتلو دعمه في الانتخابات الرئاسية الماضية لمرشح التيار المتشدد “إبراهيم رئيسي”، واصفاً إياه بأنه المرشح الأصلح للمرحلة المقبلة لإيران سواء على الساحة الداخلية أو الخارجية.