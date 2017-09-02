مقتل شابة أمريكية على يد عمها ” المتحرش “

توفيت هايلي ووال، الفتاة الأمريكية البالغة من العمر 25 عامًا، بعد 10 أيام من تعرضها لهجوم عنيف على يد عمها المتحرش ، جلب نهاية مأساوية لحياتها القصيرة المضطربة.

ووفقاً لما نقلت قناة روتانا عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد حطم كريستوفر وول، البالغ من العمر 58 عامًا التلفاز فوق رأس هايلي، ما تسبب لها في إصابة قاتلة.

ونفى كريستوفر وول، جريمته لكنه أدين من هيئة المحلفين، وترددت العديد من الشائعات حول «هايلي»، منها أنها كانت تعيش مع كريستوفر في علاقة غير شرعية محرمة، أي أنهما كانا يعيشان كزوجين، لكن كيري أخت الضحية نفت ذلك تمامًا، وقالت إن كريستوفر كان يحاول أن يستغل ضعف الفتاة.