ميركل : لا يمكننا التخلي عن الرقابة على الحدود الأوروبية الداخلية في الفترة المقبلة

ميركل : لا يمكننا التخلي عن الرقابة على الحدود الأوروبية الداخلية في الفترة المقبلة

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مطلبها بتمديد الرقابة على الحدود الداخلية الأوروبية.

وقالت ميركل، في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية: “لا يمكننا التخلي عن الرقابة على الحدود الفترة المقبلة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت حصلت على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية لتنفيذ ذلك، قالت ميركل: “انطباعي أن المفوضية الأوروبية كانت تصغي بانفتاح لحججنا”.

وكانت تمت إعادة تطبيق الرقابة على الحدود الداخلية الأوروبية خلال ذروة تدفق اللاجئين في أيلول 2015، وتم تطبيق ذلك بناء على تصريح استثنائي من المفوضية الأوروبية، لأن الرقابة النظامية على الحدود داخل منطقة الانتقال الحر (شينجن) محظورة.

وتنتهي فترة التصريح الاستثنائي في 11 تشرين الثاني المقبل.

وكان الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، حث على تمديد المدة في ضوء مخاطر الإرهاب أيضا.

كما دعت ميركل قبل نحو أسبوع إلى التمديد أيضا، وقالت: “ينبغي التمديد حتى تخبرنا سلطات الأمن بأن هذا الإجراء لم يعد ضروريا”.

وذكرت ميركل أنها تعتزم تنفيذ ذلك عبر المفوضية الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية رفضت التمديد في بادئ الأمر، إلا أنها ألمحت بعد ذلك إلى إمكانية التفاوض حوله. (DPA)