وزير الدفاع التركي : رصدنا ألف شاحنة سلاح وصلت لـ ” ي ب ك / ب ي د ” خلال أشهر

قال وزير الدفاع نور الدين جانيكلي، يوم الجمعة، إن أكثر من ألف شاحنة، محملة بالسلاح والذخائر، وصلت لوحدات الحماية الكردية، خلال الأشهر الأخيرة فقط.

وأضاف الوزير، في كلمة تهنئة بعيد الأضحى، ألقاها في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية غيريسون (شمال)، أن حلفاء بلاده، الذين يرسلون السلاح إلى “ي ب ك”، يدّعون إنه مخصص فقط لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

واستدرك بالقول “لو كان الأمر كذلك لكان يكفي نقل 80 أو 90 شاحنة سلاح، إلا أننا رصدنا أكثر من ألف شاحنة، أي ما يكفي لتجهيز جيش من حوالي 50 ألف شخص”.

وأكد جانيكلي، أن تنظيم “ي ب ك” هو نفسه تنظيم “بي كا كا”، الذي يعتبره العالم إرهابيًا، وبالتالي فإن إمداد “ي ب ك” بالسلاح يعني تسليح “بي كا كا”.

وأضاف أن عددًا من الدول الحليفة لبلاده تطبق حظرًا “مقنّعًا” على بيع الأسلحة لها في الآونة الأخيرة، إلا أنها تقدم الأسلحة لمنظمة إرهابية تستهدف وحدة الأراضي التركية. (ANADOLU)