يحدث في دولة المؤسسات .. السويداء : 3 أشخاص يسرقون سيارة للمخابرات الجوية لأنها صادرت منهم أموالاً و صاروخاً و بندقية !

يحدث في دولة المؤسسات .. السويداء : 3 أشخاص يسرقون سيارة للمخابرات الجوية لأنها صادرت منهم أموالاً و صاروخاً و بندقية !

قالت مصادر إعلامية محلية، إن أشخاصاً سلموا سيارة تتبع لفرع المخابرات الجوية، لفرع الأمن العسكري في السويداء، بعد أن قاموا بسرقتها انتقاماً.

وذكرت شبكة “السويداء 24” المحلية الأبرز في تغطية أخبار المحافظة، أن “مجموعة أشخاص من بلدة قنوات بتسليم سيارة تتبع للمخابرات الجوية لفرع الأمن العسكري في السويداء بعد أن قاموا بسرقتها بالقوة صباح الثلاثاء (29/8)”.

ونقلت عن مصدر لم تسمه أن “عمر الهجري ووسام الجرماني وغدير زريفة قاموا بإيقاف سيارة تتبع لفرع المخابرات الجوية في ذلك اليوم كانت متجهة لجلب الخبز من فرن البلدة، حيث قاموا بسلبها من سائقها بقوة السلاح”.

وطالب الثلاثة بـ “صاروخ وبندقية ومبلغ مالي”، كانت المخابرات الجوية صادرتها منهم في وقت سابق، في منطقة ظهر الجبل.

وأضافت الشبكة: “توجهت عقب ذلك دورية من فرع المخابرات الجوية إلى المنزل الذي كانت السيارة المسروقة توجد فيه، وقاموا بمحاصرته، إلا أنهم انسحبوا على الفور بعد قيام عدة أشخاص من رفاق المذكورين الثلاثة بإطلاق النار في الهواء”.

وعقب مفاوضات وتدخل وسطاء تمت إعادة قسم من المصادرات التي طالب بها سارقو السيارة الذين قاموا بدورهم عقب ذلك بتسليمها لفرع المخابرات العسكرية.