ألمانيا : عازف سوري شاب يسعى لإكمال مشواره الفني في جامعة الفنون ببرلين

يطمح عازف سوري شاب للدخول إلى جامعة الفنون في برلين، كخطوة أولى لإكمال مشواره الفني في ألمانيا.

صحيفة “برلينر فوخه” الألمانية، نشرت تقريراً عن الشاب السوري مازن، البالغ من العمر 29 عاماً، قالت فيه، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب بات لديه الآن الكثير من الأصدقاء، ويتعلم اللغة الألمانية بشكل مكثف.

ودرس مازن الموسيقى في سوريا ولبنان، وعمل هناك كمعلم للموسيقى، ويعزف الآن على آلة الكمان.

ويهدف مازن للعمل بمجاله في ألمانيا، وهو متفائل بأن ينجح في ذلك، ويأمل بتخطي العقبة الأولى، وهي امتحان القبول في جامعة الفنون، وهو متحمس لإثبات جدارته في دراسة الموسيقى في تشرين الأول من العام القادم.

وفي الوقت نفسه، يعمل الشاب الآن في أحد المتاجر، ليصبح أكثر استقلالية بعيداً عن “مركز العمل”، بحسب قوله، فهو بذلك يشعر بأنه مواطن “برليني”.

وإلى جانب عمل الشاب القادم من مدينة السويداء، وتحضيره للجامعة ودراسة اللغة، يلتقي مازن في أوقات فراغه مع أعضاء فرقته الموسيقية، التي تم تشكيلها حديثاً.

وأبدى مازن سعادته بالحياة في برلين، وهو مسرور، (AksAlser.com) لأنه يعيش في أمان، وهو قادر على التخطيط لمستقبله.

وقال مازن: “أحب الطريقة التي يعيش فيها الناس هنا، وبالنسبة لي، أنا مقتنع بشكل كامل بالديمقراطية كشكل من أشكال المجتمع، أنا ملحد، ولكن عائلتي من الطائفة الدرزية، وأغلبهم يتقبلون اعتقادي هذا”.

وبحسب الصحيفة فإن الدروز منفتحون على الثقافات الأخرى، ولكن يمنع على من يدين بهذه العقيدة أن يتزوج من غير طائفته.

ويقول مازن إنه لا يرغب بتشكيل أسرة، ويحب أن يعيش الآن حياة حرة، ويرغب في القيام بالعديد من الرحلات.