ألمانيا : محاكمة لاجئين إيرانيين و عراقيين و سوريين بتهمة الاعتداء على رجال أمن خلال مشاجرة جماعية

ألمانيا : محاكمة لاجئين إيرانيين و عراقيين و سوريين بتهمة الاعتداء على رجال أمن خلال مشاجرة جماعية

بدأت محاكمة 14 لاجئاً من سوريا والعراق وإيران، في مدينة غيسن، غربي ألمانيا، بتهمة خرق الأمن والتسبب بأذى جسدي.

موقع “غيسينر أنتسايغر” الألماني المحلي قال، الخميس (31/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت في العاشر من تشرين الثاني عام 2015، في مركز إيواء اللاجئين، حيث تعارك نحو 60 لاجئاً مع بعضهم البعض مستخدمين الحجارة والقضبان الحديدية، ومن ثم قاموا بمهاجمة حراس الأمن في المبنى، وعناصر الشرطة.

وأصيب على إثر العراك 4 موظفين من الأمن، وتم التعرف على 14 من المهاجمين، ويواجهون الآن أمام المحكمة تهمة التسبب بخرق الأمن والتسبب بأذى جسدي خطير.

واستمرت الجلسة الأولى من المحاكمة من الساعة الثامنة والنصف وحتى الثالثة عصراً، (Aksalser.com)، وستتم متابعتها بعد أسبوعين.

واتهم المدعي العام المدعى عليهم بالتحضير للمشاجرة، عبر تفكيك أسرتهم ووضع القضبان المعدنية عليها، فيما رفض المتهمون الإدلاء بأي تصريح.