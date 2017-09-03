ألمانيا : ميركل تكشف عن المهنة التي تحلم بممارستها إلى جانب نشاطها السياسي

ألمانيا : ميركل تكشف عن المهنة التي تحلم بممارستها إلى جانب نشاطها السياسي

كشفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن حلم يراودها في أن يكون لها برنامج حواري تلفزيوني خاص بها.

وقالت ميركل (63 عاما)، التي تستعد للفوز بفترة رابعة لزعامة ألمانيا: “أتمنى أن أفعل ذلك – استضافة برنامج حواري بالإضافة إلى العمل كمستشارة” وذلك في حوار مع صحيفة “راينشه بوست”.

وتنعكس هذه الرغبة في جدول أعمال ميركل المليئ بالخطب، علما أنها باشرت جهدا مكثفا للإعداد للانتخابات العامة التي ستجرى يوم 24 سبتمبر/ أيلول وغالبا ما تتحدث في خمسة تجمعات انتخابية أو أكثر يوميا، إلى جانب تسجيلها بانتظام بثا بالفيديو.

وأضافت ميركل أنه لم يكن لديها الوقت لمراجعة أشرطة الفيديو من المناظرات السابقة ولكن ستعد نفسها من خلال قراءة مواد مختلفة، معربة عن أملها في أن يشاهد الكثير من الألمان المناظرة المرتقبة مع منافسها الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتز (61 عاما) الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي.

وأظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الألمان تقريبا يتوقعون فوز ميركل بالانتخابات، فيما توقع 17 في المئة أن يحقق شولتز نتائج أفضل. (REUTERS -RT)