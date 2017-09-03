ألمانيا : هتافات ” نازية ” تثير غضب مدرب أبطال العالم

أعرب مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف، اليوم الأحد عن غضبه بسبب مجموعة تضم حوالي 200 مشجع ألقت تصرفاتهم بظلالها على المباراة التي انتهت بفوز الماكينات الألمانية على التشيك 2 1/ أمس الأول الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال لوف في شتوتغارت الأحد “أشعر بغضب جم وبقلق شديد مما حدث”.

وأضاف “الجماهير استغلت منصة كرة القدم ومباراة المنتخب الوطني وتصرفت بأكثر سلوك مخز شهدته بلادنا”.

وبعد الفوز على التشيك لم يذهب لاعبو المنتخب الألماني تجاه مدرجات الجماهير الألمانية خلف المرمى، كما جرت العادة أثناء الاحتفالات بالانتصارات.

وردد مشجعون هتافات النازية الجديدة وهتافات عدائية أخرى، وجرى استهداف تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ، كما رفض مشجعون، لا يُعتقد بأنهم سلكوا الطرق المشروعة في شراء تذاكر المباراة عبر منافذ اتحاد الكرة الألماني، الوقوف دقيقة حداد قبل المباراة تكريماً للاعبين سابقين بمنتخب التشيك توفيا مؤخراً.

وقال المدافع الألماني ماتس هوميلز “ليسوا مشجعين، هم مثيرو شغب (هوليغانز)، ومثيرو الشغب ليس لهم مكان في كرة القدم”. (DPA-DPA-DW)