الذهب يصعد لأعلى مستوى في نحو 10 أشهر بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية

الذهب يصعد لأعلى مستوى في نحو 10 أشهر بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية

ارتفع الذهب لأعلى مستوياته في نحو عشرة أشهر يوم الجمعة الماضي بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في أغسطس آب، لكنه قلص مكاسبه حين استبعد المستثمرون أن تغير هذه البيانات آفاق رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجلت أسعار البلاديوم الفورية أكبر مكاسبها اليومية منذ مارس آذار 2016 وبلغت أعلى مستوى لها في 16 عاما ونصف العام بعدما أعلنت بعض شركات صناعة السيارات الأمريكية عن مبيعات أفضل من المتوقع في أغسطس آب وفي ظل الطلب المتوقع من هيوستون بعد الإعصار هارفي لاستبدال المركبات المتضررة من الفيضانات.

وبحلول الساعة 1759 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1324.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ 1328.80 دولار وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 2.6 بالمئة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1330.40 دولار للأوقية. وستغلق أسواق عقود المعادن الآجلة الأمريكية مبكرا يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال بالولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ أكثر من المتوقع لكن وتيرة النمو ربما تكون أكثر من كافية لأن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خطة لبدء تقليص محفظة السندات الضخمة.

ونزل مؤشر الدولار وعائد السندات كثيرا في البداية عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، لكنهما تحولا للارتفاع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 982 دولارا للأوقية، مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2001.

وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1006 دولارات للأوقية بعدما ارتفع لأعلى مستوى في ستة أشهر عند 1009 دولارات للأوقية.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.67 دولار للأوقية، بعد أن صعدت لأعلى مستوى لها منذ أوائل يونيو حزيران عند 17.75 دولار للأوقية.(REUTERS)