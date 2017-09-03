الرئيس المكسيكي يدافع عن كرامة بلاده و المهاجرين إلى الولايات المتحدة متجاهلاً تهديدات الرئيس الأمريكي

أعلن الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو مساء السبت انه “لن يقبل اي شئ يتنافى مع كرامتنا كدولة”، متجاهلا تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وجعل المكسيك تدفع تكاليف بناء جدار بين البلدين.

ويأتي خطاب بينا نيتو السنوي لحالة الاتحاد فيما يقوم مفاوضون من المكسيك والولايات المتحدة وكندا بإجراء جولة ثانية من المفاوضات في مكسيكو سيتي حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، التي وصفها ترامب بأنها أسوأ اتفاقية تجارة أبرمت في تاريخ الولايات المتحدة.

كما رفض بينا نيتو “أي تعبير عن التمييز″ تجاه ما يسمى بــ “الحالمين”، المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من المكسيكيين، الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة وهم قصر ويتمتعون حاليا بالحماية من الترحيل بسبب تشريعات تم سنها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال بينا نيتو في خطابه الذى استمر 90 دقيقة في القصر الرئاسي في مكسيكو سيتي “سنواصل العمل مع جارتنا الشمالية من أجل اقامة حدود امنة وكذلك على القضايا التي تؤثر على البلدين “.

وأضاف “لقد قلت ذلك من قبل، وأكرر، لن نقبل بأي شيء يتنافى مع كرامتنا كدولة”.

وفى وقت سابق من الاسبوع الماضي، اصر ترامب مرة أخرى على أن المكسيك، “واحدة من أعلى الدول في معدل الجرائم في العالم”، ستدفع ثمن الجدار بين البلدين كما اتهم المكسيك وكندا بـ”التزمت” في مفاوضات نافتا. (DPA)