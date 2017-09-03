السعودية : إفراج استثنائي مؤقت عن عشرات السجناء بمناسبة عيد الأضحى

السعودية : إفراج استثنائي مؤقت عن عشرات السجناء بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت إدارة السجون بمحافظة الطائف السعودية عن 36 سجينا بشكل استثنائي يوم الجمعة، لمدة 72 ساعة، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال مدير السجون بالطائف العميد ماجد النفاعي إن هذه المبادرة تأتي للمساهمة في تأهيل وإصلاح السجناء، وتحفيزا لهم لانتظامهم وإنهائهم البرامج التدريبية بالمعهد المهني التي تنظمها شعبة التأهيل والإصلاح.

وذكرت صحيفة “الرياض” أن المديرية العامة للسجون تستفيد من المناسبات الاجتماعية والوطنية للسماح للسجناء بلقاء ذويهم، ضمن مبادرات تستهدف تقويم سلوكهم في سبيل إصلاحهم. (RT)