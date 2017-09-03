السويد : تغريم رجل ضايق فتيات مسلمات بـ ” لحم الخنزير “

أصدرت محكمة في ستوكهولم حكما على رجل (53 عاماً) بتهمة إهانة مشاعر المتدينين بسبب مضايقته 3 مسلمات، بلحم الخنزير

ووقع الحادث في نيسان عام 2015، أثناء سفر الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، على متن إحدى قطارات نقل الركاب، وهو يجلس مع 3 مسلمات محجبات.

وكان السويدي قد قرر في وقت ما أن يختبر صبر المسلمات وأخذ يلتهم لحم الخنـزير المقدد أمام أعينهن عمدا، وقررن تغيير أمكنتهن، إلا أنه تبعهن وهو يواصل تناول لحم الخنزير المقدد، وقد ذكرت وسائل إعلام سويدية بأنه طالبهن بأكله وقال لهن إنه يكره المسلمين، وقد أظهرت كاميرات المراقبة ما فعله.

ووجهت للرجل تهمتان إحداهما إهانة مشاعر المتدينين وأخرى التحريض على الكراهية العرقية أو العنصرية، إلا أن المحكمة أسقطت التهمة الأخيرة فيما بعد.

من جانبه ذكر المتهم أنه لم يعتزم توجيه إهانة للمسلمات وهو تبعهن بغية الاعتذار.

وأمرت المحكمة السويدية بتغريمه بمبلغ 9000 كرون سويدي (1130 دولارا) وكذلك بمبلغ 5000 كرون سويدي (630 دولارا) لكل من المسلمات اللواتي تعرضن للإهانات، حسب قرار المحكمة. (RT)