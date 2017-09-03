اللاذقية : ” حادث سير ” يؤدي لانقلاب آلية عسكرية روسية و نقل عناصرها إلى المستشفى

اللاذقية : ” حادث سير ” يؤدي لانقلاب آلية عسكرية روسية و نقل عناصرها إلى المستشفى

قالت مصادر إعلامية روسية إن قافلة روسية تعرضت لحادث مروري في مدينة اللاذقية، الأحد.

وذكرت صفحة “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” على فيسبوك (غير رسمية)، أن الحادثة وقعت في إحدى مناطق اللاذقية، دون أن تحدد المنطقة بدقة.

وأضافت أن ” الوحدات المحلية سارعت مباشرة إلى تقديم مساعدة فورية ونقل الجنود إلى أقرب مركز صحي”.

وأشارت إلى أن الجنود “بخير وسلامة .. شكراً لمن قام بمساعدتنا”.

ونشرت الصفحة صورة تظهر انقلاب إحدى سيارات القافلة.