برشلونة : ليفربول طلب 200 مليون مقابل كوتينيو

كشف مدير الرياضات الاحترافية بنادي #برشلونة ألبرت سولير، أن #ليفربول طلب من البرسا خلال الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، مع انتهاء سوق الانتقالات الصيفي، 200 مليون يورو مقابل انتقال لاعبه البرازيلي #فيليبي_كوتينيو لصفوف “البلوغرانا”.

وأكد سولير: “في اللحظة الأخيرة بعد أسابيع من العروض والمفاوضات، طلب منا ليفربول مبلغ 200 مليون يورو مقابل كوتينيو وقررنا عدم القيام بالعملية”.

وأبرز المسؤول الرياضي بـ “البلوغرانا” أن “السوق بات يعاني من تضخم كبير، موضحاً ما حدث في السوق هذا العام يقودنا إلى أعتاب نموذج مختلف تماماً”.

وأضاف سولير: “كنا نحن أصحاب الأندية التقليدية الذين نقود هذه العمليات، لكن الأمر لم يعد كذلك، الآن باتت الدول هي المحرك الرئيسي للأمور، وكذلك صناديق الاستثمار والأثرياء”.

وفي مؤتمر صحافي عقده برفقة السكرتير الفني لبرشلونة، روبرت فيرنانديز، طمأن سولير مشجعي “البلوغرانا” على مستقبل نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: “حين أعلنا عن التوصل لاتفاق (لتجديد عقد ميسي) هذا يعني أن هناك اتفاقاً بين الطرفين ونحن متوقفون على توقيع العقد فقط، لا توجد أي مشكلة”.

وأضاف: “التوقيع سيجري قريباً، إذا لم يتم التوقيع قبل ذلك فهذا كان بسبب الجولات ومباريات المنتخبات”. ( EFE )