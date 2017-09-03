برشلونة يحقق أرباحاً قياسية في سوق الانتقالات

حقق نادي #برشلونة للمرة الأولى خلال 12 عاماً أرباحاً بقيمة 34 مليون يورو، بعدما بلغت إيرادات بيع لاعبيه 226 مليون، ونفقات تعاقداته الجديدة 192 مليون، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما أعلنه مدير قسم الرياضات الاحترافية بالنادي الكاتالوني ألبرت سولير، والسكرتير الفني روبرت فيرنانديز في مؤتمر صحافي.

وضم النادي أربعة لاعبين وباع ثلاثة وأعار أربعة آخرين وأعاد جيرارد ديولوفيو من الإعارة.

وقال روبرت فيرنانديز عن ديولوفيو: “إنه لاعب شاب، لديه إمكانيات رائعة، كان لدينا خيار إعادته بـ12 مليون نقداً، لا زال لديه عامان في عقده وشرط جزائي بـ20 مليون يورو”.

وفي حالة نيليسون سيميدو المنضم من بنفيكا، أضاف: “كلفنا 30 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات (عقد لخمس سنوات)، ويبلغ شرطه الجزائي 100 مليون”.

وعن البرازيلي باولينيو المنضم من جوانجزو إيفرغراند الصيني، فقال: “كنا نتابع مسيرته في الصين، لديه قوة وإمكانيات هائلة، هو أساسي في المنتخب البرازيلي ولديه شخصية ومهارة كبيرة، سيساعدنا كثيراً يمكنه اللعب في ثلاث مراكز، دفعنا 40 مليون (عقد لخمس سنوات) وشرطه الجزائي 120 مليون”.

أما عن الصفقة الأهم للنادي، الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي دفع فيه البرسا 105 ملايين يورو (بالاضافة إلى متغيرات) ويبلغ شرطه الجزائي 400 مليون، فأضاف: “قمنا بمجهود جبار من أجله، إنه شاب ولديه إمكانيات رائعة”.

ودفع البرسا أيضاً خمسة ملايين لفلومينينزي من أجل المدافع مارلون سانتوس الذي تمت إعارته لنيس الفرنسي.

وأعار البرسا أيضاً سيرجي سامبر (لاس بالماس) ودوغلاس (بنفيكا) ومنير الحدادي (ألافيس) لكي تتاح لهم فرصة اللعب لفترات طويلة وتطوير مستواهم من أجل العودة للفريق الأول.

ورحل عن صفوف البرسا البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو بعد فسخ عقده للانتقال لباريس سان جيرمان وكريستيان تيو (ريال بيتيس مقابل أربعة ملايين) وجيريمي ماتيو (سبورتنغ لشبونة).

وكشف روبرت فيرنانديز أيضاً أن “البلجيكي توماس فيرمايلين سيظل في الفريق”، وقال: “تعرض لإصابات عديدة، لديه مهارات كبيرة ولدينا ثقة كبيرة فيه”. ( EFE )