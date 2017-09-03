تدريس ظاهرة المغنية الأمريكية بيونسيه بجامعة كوبنهاغن

حصل طلاب إحدى أقدم المؤسسات التعليمية في #الدنمارك – #جامعة_كوبنهاغن – على فرصة المشاركة في العام الدراسي الجديد بدورة دراسية لظاهرة المغنية الأمريكية #بيونسيه_نولز .

أفادت بذلك صحيفة Local نقلا عن التلفزيون الدنماركي وذكرت أنه أطلق على الدورة اسم “بيونسيه، الجنس والعرق” وسجل فيها حتى الآن 75 طالبا.

وقال البروفيسور إريك ستينسكوغ إنه تواق لتقديم كلمات الأغاني وأشرطة الفيديو والتسجيلات من أداء المغنية للطلاب.

وقال البروفيسور، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم “سوف نحلل أغانيها وأشرطة الفيديو الخاصة بها مع التركيز على الجنس والعرق والاندفاع الجنسي لديها. وأحد أهداف الدورة هو تقديم فكرة عن النسوية السوداء غير المعروفة جيدا في الدول الاسكندنافية”.

ويذكر أن الدورة عن بيونسيه سيتم بناؤها باستخدام نفس المنهجيات المستخدمة في الدورات الجامعية الأخرى، على سبيل المثال، خلال دراسة الأوبرا أو الأدب.

وقال ستينسكوغ إن بيونسيه هي واحدة من أكثر مطربي البوب ​​شعبية، واعترف أنه من محبي هذه المغنية.

ويونسي جيزيل نولز-كارتر من مواليد 4 سبتمبر، 1981 ومعروفة باسم بيونسيه. وهي مغنية وممثلة أمريكية حائزة على عشر جوائز غرامي الخاصة بالغناء والموسيقى. ولدت ونشأت في هيوستن بولاية تكساس، وغنت في مسابقات غناء ورقص مختلفة عندما كانت طفلة، أصبحت مشهورة في أواخر التسعينات كمغنية آر أند بي (رئيسية) للفرقة الغنائية النسائية دستنيز تشايلد. والتي تدار من قبل والدها ماثيو نولز، وأصبحت الفرقة من الأكثر مبيعاً في العالم بين الفرق النسائية على الإطلاق.