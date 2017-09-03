ترامب يعين ريتشارد غرينيل سفيراً في ألمانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين ريتشارد غرينيل، الناطق باسم البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة ابان ولاية جورج بوش الابن، سفيراً في ألمانيا.

وغرينيل (50 عاما) المؤيد لترامب كان عمل في فريق حملة ميت رومني قبل انتخابات 2012.

ويدلي بمداخلات منتظمة بصفة محلل على شبكة «فوكس نيوز» المفضلة لدى ترامب.

وأعلن البيت الأبيض تعيين كينيث جاستر، المستشار الاقتصادي لترامب والمسؤول الكبير الأسبق في إدارة بوش الابن، سفيراً لدى الهند.

ويتطلب هذان التعيينان موافقة مجلس الشيوخ الذي يمثل الجمهوريين فيه غالبية ضئيلة. (AFP)