تركيا : سوري يفقد مبلغاً مالياً ضخماً .. و الشرطة تعتقل تركياً وجده و صرف جزءاً منه بدلاً من تسليمه ! ( صور )

تركيا : سوري يفقد مبلغاً مالياً ضخماً .. و الشرطة تعتقل تركياً وجده و صرف جزءاً منه بدلاً من تسليمه ! ( صور )

اعتقلت الشرطة التركية مواطناً تركياً قام بسرقة مبلغ مالي عثر عليه في منزل كان يقطنه سوريون، بدلاً من أن يقوم بتسليمه.

ونقلت صحيفة “حرييت” التركية عن وكالة دوغان للأنباء، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشرطة اعتقلت “نيزام . ت”، بتهمة السرقة، بعد أن احتفظ بمبلغ من المال تعود ملكيته لسوري، في مدينة أضنة.

وكان السوري خلف الخلف، عاش لأربع سنوات في منزل للإيجار في حي “كوجاتيبيه” بالمدينة، ثم انتقل مؤخراً إلى منزل جديد، ولاحظ فور وصوله فقدانه لحقيبة صغيرة، كان وضع بداخلها مبلغ 30200 ليرة تركية.

وسارع السوري بالذهاب إلى مركز الشرطة، وتقدم ببلاغ ظناً منه أنه فقدها خلال قيامه بنقل حاجياته من المنزل القديم.

وخلال التحقيقات، توجهت الشرطة إلى المنزل القديم، وسألت المستأجر الجديد (نيزام) عن المبلغ المفقود، (AksAlser.com)، وكانت ردة فعله وخوفه كفيلان بإثبات شكوك الشرطة التي قررت اعتقاله والتحقيق معه.

واعترف “نيزام” بعثوره على حقيبة بداخلها مبلغ مالي، مشيراً إلى أنه أنفق منه 4200 ليرة، وعادت به إلى المنزل لتستعيد ما تبقى من المبلغ (26 ألفاً)، وسلمته لصاحبه السوري، ووجهت للتركي تهمة السرقة، تمهيداً لمحاكمته.