تركيا : شجار بين سوريين ينتهي بأحدهم في المستشفى بحالة خطرة ( فيديو )

تعرض شاب سوري لإصابة خطرة، بعد طعنه من قبل شبان سوريين آخرين، في مدينة قونيا، جراء شجار لم تعرف أسبابه.

وسائل إعلام تركية قالت الخميس الماضي (31/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت في حي شمس التبريزي، حيث نشب خلاف لسبب مجهول بين الشاب السوري زكريا علاء الدين، ومجموعة من السوريين، ما لبث أن تحول إلى عراك مسلح، حيث أقدمت المجموعة على طعن زكريا في ظهره، قبل أن يتمكن من الهرب.

وسقط زكريا متأثراً بجراحه، بعد أن تمكن من الجري لعشرات الأمتار، حيث سارع الأتراك من سكان الحي للاتصال بالشرطة والإسعاف، (AksAlser.com) وتم نقله إلى مستشفى قونيا للتعليم والبحوث.

وأكد تقرير المستشفى أن زكريا بحالة خطرة جراء الطعنة، فيما بدأت الشرطة عملية بحث للتعرف على الجناة، وإلقاء القبض عليهم.