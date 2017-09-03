تركيا : مروحية لخفر السواحل تضبط عشرات اللاجئين السوريين قبل صعوهم بـ ” البلم ” و الانطلاق إلى اليونان ( فيديو )

تركيا : مروحية لخفر السواحل تضبط عشرات اللاجئين السوريين قبل صعوهم بـ ” البلم ” و الانطلاق إلى اليونان ( فيديو )

ألقت قوات الدرك التركي، السبت، القبض على 80 لاجئاً سورياً بينهم أطفال ونساء في مقاطعة ديكيلي بمحافظة إزمير، أثناء استعدادهم للعبور بشكل غير شرعي إلى جزيرة ميدلي اليونانية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، بحسب ماترجم عكس السير، أن مروحية لخفر السواحل التركية كانت قد لاحظت أثناء قيامها بجولة استطلاعية تجمّع اللاجئين السوريين حول قارب مطاطي قرابة الساعة 6.30 صباحاً، وأبلغت قوات الدرك التركي في المقاطعة.

وتوجّهت قوات الدرك إلى المنطقة، وعثرت على 80 لاجئ سوري بينهم أطفال ونساء مختبئين بين القصب، تم اصطحابهم إلى نقطة التفتيش الخاصة بالدرك للتحقق من هوياتهم، (AksAlser.com) ومن ثم تم تسليمهم إلى مديرية الهجرة الخاصة بالمقاطعة.