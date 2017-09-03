تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

أصبح المهاجم الفرنسي #كيليان_مبابي (18 عاما) ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وأغلى لاعب فرنسي، بانتقاله من نادي #موناكو الى باريس سان جرمان في صفقة تقدر قيمتها بـ 180 مليون يورو.

في ما يلي اغلى 10 صفقات في العالم:

1- 222 مليون يورو: البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني الى باريس سان جرمان الفرنسي (2017)

2- 180 مليون يورو: الفرنسي كيليان مبابي من موناكو الى باريس سان جرمان الفرنسيين

3- 105 ملايين (مع 42 مليون محتملة على شكل مكافآت): الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الانكليزي الى برشلونة الاسباني (2017)

4- 105 ملايين يورو: الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي الى مانشستر يونايتد الانكليزي (2016)

5- 100,8 مليون يورو: الويلزي غاريث بايل من توتنهام الانكليزي الى ريال مدريد الاسباني (2013)

6- 94 مليون يورو: البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الى ريال مدريد (2009)

7- 90 مليون يورو: الارجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي الايطالي الى يوفنتوس (2016)

8- 88,2 مليون يورو: نيمار من سانتوس الى برشلونة (2013)

9- 85 مليون يورو: البلجيكي روميلو لوكاكو من ايفرتون الانكليزي الى مانشستر يونايتد (2017)

10- 82,3 مليون يورو: الاوروغوياني لويس سواريز من ليفربول الانكليزي الى برشلونة (2014). ( AFP )