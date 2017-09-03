تغريم كوري جنوبي لتعديله المعلومات بشأن جنسية رئيس بلاده عبر موسوعة “ ويكيبيديا ”

حكم على مطور برمجيات كوري جنوبي بدفع غرامة مالية بسبب تعديله المعلومات المنشورة عبر موسوعة “ويكيبيديا” الالكترونية عن رئيس بلاده مون جاي-ان حين كان لا يزال مرشحا للرئاسة عبر كتابته بأنه كوري شمالي.

وقد أصدرت محكمة في المنطقة الوسطى في سيول حكما بتغريم الرجل البالغ من العمر 53 عاما والذي تم التعريف عنه باسم عائلته يانغ، مبلغ اربعة ملايين وون (حوالي 3600 دولار).

وفي شباط/ فبراير، عدّل يانغ المعلومات المنشورة على الصفحة المتعلقة بمون جاي-ان في النسخة الكورية الجنوبية من “ويكيبيديا” حين كان الرئيس الحالي مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديموقراطي. وقد كتب على الصفحة أن مون جاي-ان كوري شمالي.

وفعل الأمر عينه على صفحة رئيس بلدية سيونغنام لي جي-ميونغ وهو رجل سياسي يساري يحظى بشعبية كبيرة.

ويؤيد مون المولود لوالدين من اللاجئين الكوريين الشماليين، شكلا من أشكال الحوار مع بيونغ يانغ بموازاة العقوبات لحملها على العودة إلى طاولة المفاوضات، ويسعى معارضوه منذ زمن طويل إلى الصاق وصفه كمؤيد لكوريا الشمالية.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن “المتهم عدل جنسية الشخصين لوصفهما بأنهما كوريان شماليان في خطوة كان يمكن أن تلحق الأذى بصورتهما العامة وتنشر فكرة مغلوطة لدى الناخبين بأنهما مؤيدان لبيونغ يانغ”.

غير أن المحكمة منحت أسبابا تخفيفية بينها الطابع غير القابل للتصديق لهذه المعلومات من القراء فضلا عن تصحيح المتهم لهذه البيانات المغلوطة بعد ست ساعات من النشر. ( AFP )