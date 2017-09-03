دمشق : سرق هاتفاً من سيدة .. و عند اكتشاف أمره طعن نفسه و كاشفه بسكين ! ( فيديو )

دمشق : سرق هاتفاً من سيدة .. و عند اكتشاف أمره طعن نفسه و كاشفه بسكين ! ( فيديو )

قالت وسائل إعلام موالية، منتصف ليل السبت / الأحد، إن شاب اكتشف أمر قيامه بسرقة هاتف، قام بطعن نفسه بسكين.

وذكرت “قناة شامنا” الموالية، أن شاباً في مقتبل العمر أقدم على سرقة هاتف إحدى السيدات في منطقة البرامكة تحت “جسر الرئيس بدمشق”، وبعد قيام شاب آخر في منطقة الحادثة بكشف أمر، قام بطعن نفسه بسكين، في منطقة البطن.

وأضافت القناة أن السارق قام أيضاً بطعن الشاب الذي قام بسرقته، بيده.

وأشارت إلى أن المارة تجمعوا في المنطقة، وقام أحدهم بنقل الشابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تذكر القناة التي أرفقت خبرها بمقطع مصور يظهر أحد الشابين المصابين، أية معلومات أخرى عن الحادثة.