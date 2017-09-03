ديفيد بيكهام يخطط لجلب رونالدو إلى الدوري الأمريكي

يخطط نجم كرة القدم الإنكليزي #ديفيد_بيكهام لإقناع النجم #كريستيانو_رونالدو للعب في الدوري الأمريكي، إذ أن لعب نجم ريال مدريد سيجلب المال، ويسوق لكرة القدم ويبيع كثيراً من التذاكر.

وماذا بشأن زمن انتقال رونالدو إلى القارة الأمريكية؟، في رأس نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام خطة خطيرة، إذ ينوي النجم السابق جلب نجوم كرة قدم كبار إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.

لكن بكل تأكيد، وكما يعلم الجميع، أن هؤلاء النجوم الكبار سيكونون في مرحلة ما قبل التقاعد، حسبما اعتاد الدوري الأمريكي على جذب نجوم في آخر مسيرتهم الرياضية، كما هو الحال مثلاً مع بيكهام نفسه الذي لعب للدوري الأمريكي.

وخطة بيكهام، الذي له علاقات طيبة مع رجال الكرة في أمريكا، تشمل لعب كريستيانو رونالدو في أميركا، لكن، في موسم 2020-2021، حينها سيكون رونالدو قد بلغ 35 عاماً.

ورونالدو نفسه كرر مراراً أنه يمكن تصور قضاء آخر مراحل مسيرته في دوريات خارج أوروبا مثلاً.

وبيكهام يقترح على رونالدو أن ينتقل حينها إلى نادي ميامي في فلوريدا.

وقال مدير عام الدوري الأمريكي، دون غاربر: “لعب نجوم بحجم رونالدو في دورينا، يجلب علينا الفائدة، سواء من خلال بيع تذاكر المباريات، أو الربح المالي، أو من خلال بعث روح الحماسة في صفوف الشباب”. ( Deutsche Welle )