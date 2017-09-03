” ضئيل جداً ” .. صحيفة نمساوية تكشف عن عدد اللاجئين الذين يدرسون في جامعات النمسا

” ضئيل جداً ” .. صحيفة نمساوية تكشف عن عدد اللاجئين الذين يدرسون في جامعات النمسا

كشفت صحيفة نمساوية عن أعداد اللاجئين الذين يدرسون في الجامعات النمساوية، مؤكدة أن العدد ضئيل جداً.

وقالت صحيفة “كرونن تسايتونغ” النمساوية، الخميس (31/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 204 لاجئين يدرسون في الجامعات النمساوية من أصل 86500 لاجئ حاصل على حق اللجوء.

وأضافت أن العدد ضئيل جداً ويمثل ما نسبته 0.23%، كما أنه مخالف للتصريحات السابقة للأونروا، وبعض السياسيين، بأن 86% من اللاجئين في النمسا حاصلون على شهادة جامعية أو ثانوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأعداد موزعة على 22 سوري، (AksAlser.com)، و 42 أفغاني، و9 عراقيين، و 93 إيراني، و 15 بلا جنسية.

وعن السبب وراء تلك الأعداد الضئيلة أوضحت الصحيفة أنه قد يعود لخلل في النظام، حيث يبدأ الخلل بأن يخسر اللاجئ الحاصل على الموافقة والذي يباشر دراسته الجامعية للإعانة الأساسية، فيما يحصل في الوقت ذاته على الإعانة الطلابية، و بالمحصلة يخسر اللاجئ 565 يورو، ليعيش على 272 يورو لمدة شهر كامل.

وبناءً على ذلك، طالبت النقابة الشبابية برفع الإعانة الطلابية إلى 800 يورو.